٤٨ ألف عقد عمل إلكتروني موحد للعاملين في القطاع الخاص

10:30 م

الوكيل الإخباري- عقدت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، اجتماع الهيئة العامة السنوي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وحضور أعضاء اللجنة المؤقتة، ونائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب.





وحسب بيان صحافي صادر عن النقابة، جرى خلال الاجتماع المصادقة على قرارات اللجنة المؤقتة، وإقرار التقريرين المالي والإداري للنقابة لعام 2024، واختيار مدقق حسابات للعام الحالي.



وأكد الفناطسة، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز ثقافة العمل النقابي لدى العاملين والعاملات في قطاع التعليم الخاص، الأمر الذي يعزز قدرات النقابة في الدفاع عن حقوق منتسبيها، ويسهم في إنجاح دورها الوطني، مشددا على ضرورة انتساب العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال للنقابة، الأمر الذي يوسع دائرة التنظيم النقابي، ويجعل النقابة أكثر قوة.



وأوضح الفناطسة، أن النقابة هي الجهة التي تمثل العاملين في المدارس الخاصة، اذ انها المظلة النقابية التي ينتمون إليها بموجب القانون.



وأوضح التقرير الإداري الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، أن اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة، باشرت مهامها ومسؤولياتها، بعد حل الهيئة الإدارية للنقابة، اعتبارا من تاريخ 21/04/2024، وتملك الحق في ممارسة كافة الصلاحيات الممنوحة لها، بما يحقق أهداف النقابة وغاياتها المشروعة، استنادا إلى الرأي القانوني الصادر عن مسجل النقابات بموجب كتابه رقم علاقات عمل/1/9642 تاريخ 22/04/2024.



وعرض التقرير جهود اللجنة المؤقتة، في إنجاح مشروع أتمتة العقد الموحد، من حيث عقد الاجتماعات، وتشكيل اللجان، ومتابعة سير العمل بالتعاون مع الأطراف المعنية، إلى جانب إبداء الملاحظات والآراء التي تخص عملية تسجيل العقود على المنصة، وعقد ورش تدريب بهدف تطوير رفع قدرات فريق العمل على المنصة.



وأظهر التقرير، أنّ عدد عقود العمل المسجلة على المنصة الالكترونية لغاية 22/08/2025 (موعد نهاية العام الدراسي 2024/2025) بلغ (48.307) عقد عمل الكترونية، وبلغ عدد العقود المفعلة (41.018) وبلغ عدد المدارس ورياض الأطفال المسجلة على المنصة الالكترونية حتى التاريخ المذكور (1719) مدرسة وروضة أطفال.



وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من القضايا ذات الصلة بواقع العمل النقابي في قطاع التعليم الخاص، والتحديات التي تواجه العاملين من حيث الحقوق المكفولة.