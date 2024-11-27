113 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام

وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 113ألفا و200 جلسة محاكمة عن بعد خلال 10 شهور، فيما عقدت نحو 14 ألفا و200 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.
وأظهرت الأرقام أنه تم فرض 129 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، كما نفذت المحاكم 3372 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال نفس الفترة.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
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