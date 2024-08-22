15 إصابة بحادث تدهور باص في إربد

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الإخباري" انه نتج عن الحادث اصابة (15) شخص بجروح ورضوض في الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم في الموقع ومن ثم نقلهم الى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي لتلقي العلاج ، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.
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