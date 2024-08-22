15 إصابة بحادث تدهور باص في إربد

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الاسعاف والانقاذ التابعة لمديرية دفاع مدني غرب اربد اليوم الخميس مع حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة بمنطقة كفر اسد وفق مصدر أمني. اضافة اعلان





وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الإخباري" انه نتج عن الحادث اصابة (15) شخص بجروح ورضوض في الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم في الموقع ومن ثم نقلهم الى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي لتلقي العلاج ، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.