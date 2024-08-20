15 حالة تسمم في الأغوار الشمالية

01:55 م

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الوكيل الإخباري- أصيب 15 شخصا بحالات تسمم غذائي في الأغوار الشمالية وفق مدير مستشفى أبي عبيدة الدكتور مؤيد شكور. اضافة اعلان





وقال شكور لـ "الوكيل الاخباري" إن حالات التسمم ناتجه عن تناولهم "حمص ، فلافل" من احد المطاعم بالمنطقة.



وأشار إلى أنه لم يتم إدخال اي حالة و جميعهم خرجوا بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .