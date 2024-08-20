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15 حالة تسمم في الأغوار الشمالية

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الثلاثاء، 20-08-2024 01:55 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 15 شخصا بحالات تسمم غذائي في الأغوار الشمالية وفق مدير مستشفى أبي عبيدة الدكتور مؤيد شكور.اضافة اعلان


وقال شكور لـ "الوكيل الاخباري" إن حالات التسمم ناتجه عن تناولهم "حمص ، فلافل" من احد المطاعم بالمنطقة.

وأشار إلى أنه لم يتم إدخال اي حالة و جميعهم خرجوا بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم .
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