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159 مليون دينار حصة محافظات المملكة في مشروع الموازنة .. والعاصمة في قمة الهرم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 02:09 م
الوكيل الإخباري-   كشف مشروع الموازنة العامة عن إجمالي موازنات المحافظات حسب السقوف المحددة للعام 2025 .اضافة اعلان


وبلغ مجموع الموازنات للاثني عشر محافظة في المملكة 138 مليون و 850 ألف دينار أردني .

كما بلغ مجموع النفقات الرأسمالية للعاصمة عمان وفق ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"  19مليون و 463 ألف دينار ، يليها محافظة اربد بـ 13 مليون و 716 ألف دينار أردني في النفقات الرأسمالية .

وحلت محافظة المفرق ثالثاً في ترتيب المحافظات التي خصصت لها الميزانية مبالغ مالية للنفقات الرأسمالية بواقع 12 مليون و 244 ألف دينار أردني .

وتالياً جدول لباقي المحافظات وقيمة المبالغ التي تم رصدها : 

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gnews

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