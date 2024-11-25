159 مليون دينار حصة محافظات المملكة في مشروع الموازنة .. والعاصمة في قمة الهرم

وبلغ مجموع الموازنات للاثني عشر محافظة في المملكة 138 مليون و 850 ألف دينار أردني .
كما بلغ مجموع النفقات الرأسمالية للعاصمة عمان وفق ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري" 19مليون و 463 ألف دينار ، يليها محافظة اربد بـ 13 مليون و 716 ألف دينار أردني في النفقات الرأسمالية .
وحلت محافظة المفرق ثالثاً في ترتيب المحافظات التي خصصت لها الميزانية مبالغ مالية للنفقات الرأسمالية بواقع 12 مليون و 244 ألف دينار أردني .
وتالياً جدول لباقي المحافظات وقيمة المبالغ التي تم رصدها :
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