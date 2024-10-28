21 إصابة بتدهور حافلة طلاب في إربد

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الوكيل الإخباري - أصيب 21 شخص اليوم الاثنين، بحادث تدهور باص خصوصي يقل طلاب في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد، وفق مدير مستشفى الأميرة راية الحكومي الدكتور محمد أبو حلاوة. اضافة اعلان





وقال أبو حلاوة لـ"الوكيل الإخباري"، إن 20 من المصابين هم طلاب في مدرسة حكومية وتتراوح أعمارهم بين 7-13 سنة، وحالتهم العامة حسنة فيما وضع السائق تحت المراقبة.



وأضاف أن الطلاب خضعوا للفحوصات الطبية وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم حيث تبين أنهم يعانون من رضوض خفيفة ولم تستدعي حالتهم الصحية الدخول إلى المستشفى.



وكانت فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة للوقوف على الأسباب.