21 إصابة بتدهور حافلة طلاب في إربد

وقال أبو حلاوة لـ"الوكيل الإخباري"، إن 20 من المصابين هم طلاب في مدرسة حكومية وتتراوح أعمارهم بين 7-13 سنة، وحالتهم العامة حسنة فيما وضع السائق تحت المراقبة.
وأضاف أن الطلاب خضعوا للفحوصات الطبية وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم حيث تبين أنهم يعانون من رضوض خفيفة ولم تستدعي حالتهم الصحية الدخول إلى المستشفى.
وكانت فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة للوقوف على الأسباب.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع كبير على أسعار البطاطا.. والكيلو بالسوق المركزي 75 قرشاً
-
الامن العام : وفاة سيدة وطفليها بحريق في مخيم الزعتري
-
"صحة الوافدين" في الأردن تُصدر 225 ألف شهادة صحية في 9 شهور
-
جدار محول كهربائي "متصدع" في شفا بدران يثير قلق أهالي المنطقة .. صور
-
الإحصاءات: موظفوا التعداد العام سيحملون هويات للتعريف بهم
-
أمانة عمّان: الكلاب الضالة المزعجة للمواطنين مسألة وقت
-
الزلازل الأردني : هزة ارضية على بُعد 65 كلم من الحدود الأردنية
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم