3 إصابات حرجة و6 متوسطة في حريق شقة بإربد

وذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان الحريق شب بالطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية بمنطقة بيت راس.
وبين أنه جرى إسعافهم من قبل مجموعات الدفاع المدني إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وتم إخماد الحريق وبوشرت التحقيقات .
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