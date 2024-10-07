3 إصابات حرجة و6 متوسطة في حريق شقة بإربد

الوكيل الإخباري- اندلع حريق في شقة سكنية بمنطقة بيت راس في محافظة إربد، نجم عنه 9 إصابات ، 3 منها سيئة و6 متوسطة.

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وذكر مصدر أمني لـ"الوكيل الاخباري" ان الحريق شب بالطابق الرابع في إحدى العمارات السكنية بمنطقة بيت راس.

وبين أنه جرى إسعافهم من قبل مجموعات الدفاع المدني إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وتم إخماد الحريق وبوشرت التحقيقات .