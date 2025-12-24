3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

وقال مأمون عقل من مركز «راصد الأردن» لموقع الوكيل الاخباري إن أيام الأسبوع المقبل ستشهد فعالية جوية لافتة.
وأضاف صبح، في تصريح لـ«الوكيل الإخباري»، أن الأجواء ستكون باردة نسبيًا وماطرة، مع هطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا، إلى جانب نشاط ملحوظ في سرعة الرياح وانخفاض واضح على درجات الحرارة.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر ينفي لـ "الوكيل" شطب نصف قيمة مخالفات السير
-
حقيقة العاصفة الثلجية التي ستضرب الاردن الشهر الحالي
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة قرار إلغاء هدف مهند أبو طه
-
ستاد لوسيل وعقدة النهائيات للنشامى
-
كشف خطة النشامى لخوض نهائي كأس العرب
-
صدف غريبة قبل مواجهة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب
-
نجم المنتخب السابق يوجه رسالة هامة للنشامى قبل لقاء السعودية