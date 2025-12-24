الأربعاء 2025-12-24 12:13 م

3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق
امطار
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تشير التوقعات الجوية إلى تأثر المملكة بثلاثة منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة، يُتوقع أن تسهم بهطول كميات أمطار ممتازة تشمل مختلف مناطق الأردن، ما من شأنه إنعاش الموسم الشتوي بشكل كبير، بمشيئة الله تعالى.

وقال مأمون عقل من مركز «راصد الأردن» لموقع الوكيل الاخباري  إن أيام الأسبوع المقبل ستشهد فعالية جوية لافتة.

 

من جانبه، أوضح رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، أيمن صبح، أن المملكة على موعد مع منخفض جوي يرافقه عدم استقرار جوي اعتبارًا من يوم السبت المقبل، متوقعًا أن يؤثر على مختلف المناطق.


وأضاف صبح، في تصريح لـ«الوكيل الإخباري»، أن الأجواء ستكون باردة نسبيًا وماطرة، مع هطول أمطار غزيرة في عدد من المناطق قد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحيانًا، إلى جانب نشاط ملحوظ في سرعة الرياح وانخفاض واضح على درجات الحرارة.

 
 


