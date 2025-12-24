3 منخفضات جوية قادمة الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تشير التوقعات الجوية إلى تأثر المملكة بثلاثة منخفضات جوية خلال الفترة المقبلة، يُتوقع أن تسهم بهطول كميات أمطار ممتازة تشمل مختلف مناطق الأردن، ما من شأنه إنعاش الموسم الشتوي بشكل كبير، بمشيئة الله تعالى.

اضافة اعلان



وقال مأمون عقل من مركز «راصد الأردن» لموقع الوكيل الاخباري إن أيام الأسبوع المقبل ستشهد فعالية جوية لافتة.

من جانبه، أوضح رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، أيمن صبح، أن المملكة على موعد مع منخفض جوي يرافقه عدم استقرار جوي اعتبارًا من يوم السبت المقبل، متوقعًا أن يؤثر على مختلف المناطق.