3 منهم بحالة سيئة .. مدير مستشفى معاذ بن جبل يكشف حالة مصابي حريق الشاليه بالشونة الشمالية

وأوضح أبو سنينة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل ثماني حالات في تمام الساعة الخامسة فجراً اليوم الأحد، تبيّن أن أربعاً منها كانت حالات حروق وُصفت بالحسنة، حيث جرى إجراء الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة لها داخل المستشفى، وغادرت بعد استقرار حالتها.
وبيّن أن الحالات الأربع الأخرى توزعت على ثلاث إصابات وُصفت بالخطيرة (البليغة)، إضافة إلى حالة واحدة متوسطة، حيث جرى تحويل جميع الحالات البليغة إلى مستشفيات البشير في العاصمة عمّان ومستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأميرة بسمة، فيما تم تحويل الحالة المتوسطة أيضاً إلى مستشفى الأميرة بسمة لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.
وأشار إلى أن الحالات كانت قد أُسعفت إلى المستشفى عقب حادثة الحريق التي وقعت فجر الأحد داخل أحد الشاليهات في منطقة الشونة الشمالية، أثناء وجودهم في بركة سباحة داخل الموقع.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أوضح بأن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت مع حريق شب داخل شاليه مكوّن من طابقين في المنطقة ذاتها.
