4 إصابات إثر انفجار أسطوانة غاز بمطعم في مادبا

وأوضح المصدر أن الإصابات تراوحت بين الدرجة الثانية والثالثة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، لافتًا إلى أن حالتين منهم تعتبران حرجة وقد تم نقلهما إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب.
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