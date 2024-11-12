4 إصابات إثر انفجار أسطوانة غاز بمطعم في مادبا

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وصل أربعة أشخاص إلى قسم الطوارئ في مستشفى النديم بمحافظة مادبا إثر إصابتهم بحروق جراء انفجار أسطوانة غاز في أحد المطاعم، اليوم الثلاثاء، وفق مصدر طبي . اضافة اعلان





وأوضح المصدر أن الإصابات تراوحت بين الدرجة الثانية والثالثة، حيث تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، لافتًا إلى أن حالتين منهم تعتبران حرجة وقد تم نقلهما إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب.