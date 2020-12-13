أزمة عنيفة تمنع إقالة مدرب النصر

الوكيل الإخباري _ تسود حالة من الغضب داخل نادي النصر، بداية من الجماهير والإدارة بعد الخسارة الجديدة التي تعرض لها الفريق تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، أمام الأهلي في الجولة الثامنة من دوري المحترفين بهدفين مقابل هدف.



وتجمد رصيد النصر عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير، بينما الأهلي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ 19 نقطة.



وقد فجرت "digisport" الرومانية، مفاجأة أن مواطنها دان بيترسكو مدرب نادي كلوج السابق، والذي رحل مؤخرا عن القيادة الفنية له بسبب تذبذب النتائج، يقضي فترة إجازة، قبل حسم قراره النهائي بشأن الإصرار الذي يمارسه النصر حتى يتولى تدريب العالمي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.





وتابعت، أن بيترسكو سيقضي إجازة رأس السنة في دبي، حيث تتواجد أسرته هناك حاليا، وسيقوم بحسم قراره النهائي من عرض النصر لتدريب الفريق.





وأضافت الصحيفة، أن النصر يواجه أزمة عنيفة في فسخ التعاقد مع فيتوريا، بسبب الشرط الجزائي الضخم الموجود في عقده مع الفريق، حيث تحاول الإدارة فك الترابط بين الطرفين بالتراضي.









اضافة اعلان

المصدر : ملاعب



