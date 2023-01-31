أودينيزي يبرم صفقة فرنسية

الوكيل الإخباري - أعلن أودينيزي ضم اللاعب الفرنسي فلوريان تاوفين، بعقد حتى 30 يونيو/حزيران 2025.



وأفاد النادي الإيطالي في بيان "بطل للعالم سيرتدي الآن قميص الفريق الأبيض والأسود، فلوريان تاوفين لاعبا جديدا لأودينيزي، المهاجم الفرنسي وقع على عقد حتى 30 يونيو/ حزيران 2025".

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وينضم تاوفين للفريق في صفقة انتقال حر، قادما من تيجريس المكسيكي، رغم أنه استغرق نحو مشواره كله في فريقه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، معارا من نيوكاسل الإنجليزي الذي كان قد ضمه لخدماته في 2015.



ويلتحق تاوفين بأودينيزي في وقت حرج بقيادة المدرب أدريا سوتيل، الذي فقد خدمات الإسباني جيرارد ديولوفيو لنهاية الموسم على الأرجح بسبب إصابة في الركبة.

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