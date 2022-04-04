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الإثنين، 04-04-2022 08:29 م

أودينيزي يعاقب كاليري بخماسية في الدوري الإيطالي (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

 

حقق أودينيزي فوزا كاسحا على كاليري بنتيجة 5/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب داشا لحساب الجولة 31 من الدوري الإيطالي .اضافة اعلان




 
 
وتقدم جواو بيدرو لكاليري بهدف بالدقيقة 32، إلا أن الرد كان قاسيا من أودينيزي بخمسة عن أهداف عن طريق بيتو الذي سجل هاتريك بالدقائق 45، 49 و73، ورودريجو بيكاو بالدقيقة 38 وناهيل موينا بالدقيقة 59 .

 

وبهذه النتيجة صعد أودنيزي للمركز الـ 12 على سلم الترتيب رفقة بولونيا وإمبولي بـ 33 نقطة لكل منهم، فيما بقي كاليري بالمركز الـ 17 بـ 25 نقطة .

 




 

 


 

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