إرباك في حسابات زيدان بعد إصابة جديدة في صفوف ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ كشفت مصادر إعلامية إسبانية امس السبت، عن التحاق لاعب جديد بقائمة الإصابات في ريال مدريد، ويتعلق الأمر بالمدافع ألفارو أودريوزولا، لتتعمق أكثر أزمة الظهير الأيمن في الفريق الملكي الذي يلتقي اليوم ضيفه ليفانتي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني، وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية.



وكان الريال قد أعلن إصابة الظهير الأيمن الأساسي داني كارفخال في الركبة، وسيبتعد شهرين، بجانب إصابة النجم البلجيكي إدين هازار، وكذلك الألماني توني كروس، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، قبل أن يلتحق بهم أودريوزولا.



وتعرض الأخير لإصابة في الكاحل، لتتقلص أكثر خيارات المدرب زين الدين زيدان لتعويض غياب كارفخال، وسط حالة من الارتباك حيث سيتقصر الأمر على ناتشو العائد حديثا من إصابة طويلة، وأيضا الجناح الأيمن لوكاس فاسكيز، الذي سبق أن لعب في مركز الظهير الأيمن من قبل، بينما يبقى الأقرب الدفع بالبرازيلي المخضرم مارسيلو في مركزه المعتاد ظهيرا أيسر، ونقل الفرنسي فيرلان ميندي للظهير الأيمن.

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المصدر : ملاعب

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