السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تسجيل 385 إشاعة العام الماضي في الأردن

مصر وفرنسا تبحثان تسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

غارات تدمر عدداً من المنازل وسط خان يونس

بيان صادر عن 16 بنكًا أردنيًا

سفينة سياحية على متنها 278 راكبا تدشن الموسم الشتوي بالعقبة

سامسونج توسّع تشكيلة شاشات Odyssey بطرح طرازات OLED الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال فلسطين المحتلة

الصناعة تدعو لتحميل تطبيق "أردني"

مجلة (ذا بانكر) تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2023

الخارجية: الصفدي يلتقي نظيره الأميركي غدا

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

السبت، 06-01-2024 05:02 م

إصابة لاعب ووريرز بكسر في اليد

120246135825627414995


الوكيل الإخباري - خسر جولدن ستايت ووريرز جهود صانع الألعاب المخضرم كريس بول الذي يحتاج لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في يده اليسرى خلال الفوز على ديترويت بيستونز (113-109)، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتعرض كريس بول صاحب ال38 عاما، القادم هذا الموسم إلى ووريرز من فينيكس صنز، للإصابة خلال الربع الثالث من اللقاء وخرج من الملعب دون عودة.

وعلق مدرب ووريرز ستيف كير، على إصابة نجم نيو أورليانز وكليبرز وهيوستن السابق، قائلا "إنها ضربة قاسية. أشعر بالأسى حيال كريس. أعلم أنه خضع سابقا لعمليات جراحية عدة في يده حسبما أعتقد، قد يكون ذلك في اليد الأخرى.. وعلينا التعامل مع غيابه".

وفي المباريات ال32 التي خاضها هذا الموسم، حقق بول ما معدله 8.9 نقاط مع 7.2 تمريرة حاسمة. شارك أساسيا في المواجهات ال4 الأخيرة بعدما دخل من مقعد البدلاء في المباريات السابقة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024616716389602400

ريال مدريد ينعى أسطورة الكرة العالمية

120246154948258781834

اختبار طبي يحدد مصير البليهي والمولد

120246144349418693658

وفاة البرازيلي زاغالو أوّل بطل للعالم كلاعب ومدرب

120246122328706658733

كومان: في هذه اللحظة لن ننظر إلى باقي الفرق

12024612953133148400

العمر مجرد رقم.. تشيتري‏ قلب الهند النابض

120246115656969523413

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
12202312155429653034545

الدنمارك تختار مقر إقامتها في يورو 2024

12202312142036423527344 (1)

أردوغان .. لن نسمح بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية

12202312134038639005721

تصريحات تشافي عقب كارثة جيرونا تثير ضجة واسعة

12202312103916713881164

تعليق الدوري التركي بعد حادثة الاعتداء على حكم

122023129314875272676

سالم الدوسري يفوز بجائزة جديدة

12202311144532485302278

هل يدرب كابيلو الزمالك المصري؟