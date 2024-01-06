إصابة لاعب ووريرز بكسر في اليد

الوكيل الإخباري - خسر جولدن ستايت ووريرز جهود صانع الألعاب المخضرم كريس بول الذي يحتاج لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في يده اليسرى خلال الفوز على ديترويت بيستونز (113-109)، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.



وتعرض كريس بول صاحب ال38 عاما، القادم هذا الموسم إلى ووريرز من فينيكس صنز، للإصابة خلال الربع الثالث من اللقاء وخرج من الملعب دون عودة.



وعلق مدرب ووريرز ستيف كير، على إصابة نجم نيو أورليانز وكليبرز وهيوستن السابق، قائلا "إنها ضربة قاسية. أشعر بالأسى حيال كريس. أعلم أنه خضع سابقا لعمليات جراحية عدة في يده حسبما أعتقد، قد يكون ذلك في اليد الأخرى.. وعلينا التعامل مع غيابه".



وفي المباريات ال32 التي خاضها هذا الموسم، حقق بول ما معدله 8.9 نقاط مع 7.2 تمريرة حاسمة. شارك أساسيا في المواجهات ال4 الأخيرة بعدما دخل من مقعد البدلاء في المباريات السابقة.

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