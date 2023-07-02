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الأحد، 02-07-2023 03:52 م

إنتر ميامي يعلن راتب ميسي

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الوكيل الإخباري - كشف خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم لصفوف الفريق هذا الصيف.

وقال ماس في حوار لصحيفة إلباييس الإسبانية: "ميسي سيتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 50 و60 مليون يورو".

وأضاف: "(ليو) ستكون له حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، وسيحصل على عوائد أخرى من منصة APPLE TV ومبيعات قمصان أديداس".

كشف الملياردير الكوبي أن محاولات التعاقد مع ميسي بدأت منذ 2019، مشيرا إلى أن وتيرة المفاوضات تسارعت في آخر عام ونصف بين مدن برشلونة وروزاريو وميامي والدوحة.

وأشار إلى أن اللعب في ميامي سيناسب (ليو) لاعتبارات عديدة، منها الاقتراب من أجواء مسقط رأسه في روزاريو، وسوق مالي مفتوح، لا مجال فيه لقيود ضريبية حكومية.

وواصل خورخي ماس: "يمكن لميسي أن يحول الدوري الأمريكي إلى واحدة من أكبر بطولات العالم، وصوله إلى هنا يشبه أكبر حدثين في تاريخ أمريكا، انتقال بيليه إلى نيويورك كوزموس، وانضمام بيكهام للوس أنجلوس".

ويتوقع مالك إنتر ميامي أن يتضاعف عدد أعضاء النادي 5 أو 10 مرات في 3 سنوات، بعد وصول ليونيل ميسي.

وكشف أيضا أن إنتر ميامي بصدد التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة، بخلاف سيرجيو بوسكيتس، وسيتم الإعلان الرسمي عن كل هذه الصفقات قبل يوم 15 يوليو/تموز المقبل.

وختم: "تحدثنا مع جوردي ألبا، أما لويس سواريز  فهو مرتبط بتعاقد به شرط جزائي، ولا أعلم إمكانية ضمه، كما تفاوضنا أيضا مع آنخيل دي ماريا، لكن يبدو أنه على وشك الانتقال إلى فريق آخر".

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