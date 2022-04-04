الاتحاد الآسيوي : مواجهات الوحدات الأقوى بالمجموعة وراقبوا نجومه

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتترقب الجماهير الأردنية المشاركة التاريخية الثانية لنادي الوحدات بدوري أبطال اسيا، عندما يخوض منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب ناساف كارشي الأوزبكي، السد القطري والفيصلي السعودي على ستاد الأمير محمد بن فهد، بمدينة الدمام السعودية .وأكد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي أن مباراة الوحدات والسد ستكون منتظرة، كونها مكررة من النسخة الماضية للبطولة، كما حذر من الفيصلي المستضيف والذي سيسعى للتأهل في مشاركته الأولى رغم ان المباريات ستقام على بعد 600 كيلومتر من مقرهم.واعتبر الموقع الرسمي فريق الوحدات من أهم الفرق التي تمتلك الكثير من النجوم، مؤكدا أن أبرزهم محمد الدميري ومنذر أبو عمارة، ومبينا أن أقوى 3 مواجهات للمجموعة على الورق سيكون الوحدات طرفا فيها وهي : السد - الوحدات، الوحدات - الفيصلي، الوحدات - ناساف .