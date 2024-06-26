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الأربعاء، 26-06-2024 12:49 م

الاتحاد الأردني: عقد المدرب سلامي يمتد لـ 3 سنوات

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الوكيل الاخباري- أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، أن عقد المدرب المغربي الجديد للمنتخب الوطني الأول، جمال سلامي، الذي يخلف مواطنه الحسين عموتة، يمتد حتى العام 2027.اضافة اعلان


وقالت الأمينة العامة للاتحاد، سمر نصار، خلال مؤتمر صحفي لتقديم المدرب الجديد للنشامى، "يمتد عقد المدرب لـ ٣ سنوات"

وكان الاتحاد أعلن ان عموتة رحل عن تدريب المنتخب بعد عام على تسلمه المنصب، علما بأن عقده كان يمتد حتى 2026. وقاد عموتة المنتخب الوطني الى وصافة كأس اسيا في قطر في انجاز غير مسبوق، كما تأهل المنتخب إلى الدور الثالث والحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 خلال فترته.

 




 

 


 

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