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الأربعاء، 26-07-2023 01:42 م

الاتحاد يحافظ على صدارة دوري الناشئات لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - حافظ فريق الاتحاد على صدارة دوري الناشئات تحت سن 14 لكرة القدم، بعد ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الذي يقام على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

واختتمت مساء أمس الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة التي شهدت فوز الراية على نشامى الأردن 2-1، وتغلب الاتحاد على الأهلي 3-0، وتفوق الأرثوذكسي على الاستقلال 4-0، وبذات النتيجة حقق فريق المدرسة الإنجليزية فوزاً على النصر، وفاز عمان FC على البتراء 7-1.

وحافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، متقدماً عن الأرثوذكسي وعمان FC 16، ويليهما الاستقلال والمدرسة الإنجليزية والأهلي 11، ثم الراية 7، نشامى الأردن 6، النصر 1، والبتراء أخيراً دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الثامنة من البطولة، يوم الجمعة المقبل، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

ويلتقي الراية مع الأهلي، ونشامى الأردن مع المدرسة الإنجليزية، البتراء مع النصر، الاستقلال مع عمان FC عند التاسعة صباحاً، فيما يواجه الاتحاد فريق الأرثوذكسي عند الخامسة والنصف عصراً.

وتقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي.

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