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الخميس، 10-11-2022 04:42 م

الاتحاد يحدد موعد نهائي كأس الاردن

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الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، إقامة نهائي بطولة كأس الأردن الذي يجمع الوحدات وشباب العقبة في الخامسة مساء الأحد المقبل، على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.


وكان يفترض أن تقام المباراة في السابعة والنصف، لكن تم تقديم موعدها حتى لا تتزامن مع مباراة منتخب السلة أمام نيوزيلندا والتي تقام الأحد المقبل أيضا.

ويلتقي الوحدات وشباب العقبة لأول مرة في نهائي كأس الأردن، حيث لم يسبق للأخير أن بلغ المباراة الختامية.

وكان الوحدات بلغ النهائي بفوزه على الرمثا بهدف وحيد، فيما اجتاز شباب العقبة فريق عمان FC بثلاثية نظيقة.

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