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الثلاثاء، 13-09-2022 02:49 م

التشكيل المتوقع لقمة البايرن ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيفا ثقيلا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا"، في قمة منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتشهد مباراة البايرن ضد برشلونة منافسة خاصة بين النجوم، حيث يمتلك كل فريق العديد من اللاعبين المتألقين وعلى رأسهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الكتالوني الحالي ونجم الفريق البافارى السابق. 

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونخ كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، جوردي ألبا، بيليرين.

خط الوسط: دى يونج، بيدري، فرانك كيسي.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، عثمان ديمبيلي.

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فيما جاء تشكيل بايرن ميونخ المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دى ليخت، بافارد، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: توماس مولر، ساديو ماني، ليروى ساني.

البايرن ضد برشلونة
ويخوض بايرن ميونخ مباراته، اليوم، أمام برشلونة مستهدفا استمرار النتائج الإيجابية فى دورى أبطال أوروبا، وفض الاشتباك على صدارة المجموعة من خلال الحصول على نقاط المباراة كاملة والاقتراب من التأهل لدور الـ16 والتقدم خطوة خطوة نحو المنافسة على اللقب فى نسخته الحالية، حيث بدأ مشواره بالبطولة بفوز ثمين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين.

كما يخوض برشلونة مباراة بايرن ميونخ هو الآخر بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار على صدارة المجموعة، بعد أن افتتح مشواره بالبطولة بفوز كاسح على فريق فيكتوريا بلزن الألماني بنتيجة 5 – 1.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ، فيما يتذيل إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن الترتيب بلا رصيد من النقاط.

 

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