التعمري بالتشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

الوكيل الإخباري - سجل اللاعب الأردني موسى التعمري لاعب مونبلييه، حضورا قويا في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي خلال الأسبوع الحالي، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه ضمن منافسات الجولة الثانية.



وتألق التعمري بإحرازه هدفين ، قاد فريقه مونبلييه لتحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي، على حساب مضيفه ليون في المواجهة التي اقيمت ملعب غروباما ستايديوم السبت.



وسجل التعمري هدفين لفريقه ، في الدقيقة 39 والدقيقة 66 ، في اللقاء الذي انتهى بفوز رفقاء التعمري بنتيجة 4/1.





وتاليا صورة التشكيلة المثالية عبر موقعنا:

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