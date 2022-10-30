الجولة الاخيرة .. 3 فرق تتصارع على لقب الدوري

الوكيل الإخباري - تأجل حسم لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم إلى الجولة الأخيرة، حيث تتصارع فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد على التتويج.



ويتمتع الفيصلي بحظوظ أوفر لاستعادة اللقب، حيث يتصدر الترتيب برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مطارديه الوحدات والحسين إربد.



ويحتاج الفيصلي إلى الفوز على الجزيرة، الذي تأكد هبوطه الجولة الفائتة، لحسم اللقب دون النظر لنتائج منافسيه.



وتشهد الجولة 22 توحيدا لمواعيد مباريات الفرق المتنافسة، ما يتطلب من اتحاد كرة القدم توفير 3 كؤوس في كل ملعب لتتويج البطل.



أرقام الجولة



وأسفرت نتائج الجولة 21 عن تعادل الفيصلي والوحدات (1-1)، فيما حقق الحسين إربد فوزا ثمينا على شباب العقبة (3-1)، ما أشعل المنافسة على اللقب.



وتساوت الأندية الثلاثة في عدد الانتصارات المسجلة بالمسابقة، ولكل منها 14 فوزا، كما ارتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 302 هدف في 126 مباراة.



ويعد الفيصلي الأقوى هجوما ب42 هدفا، بينما يأتي شباب العقبة ومغير السرحان والجزيرة على رأس الأضعف هجوما (18).



وعلى المستوى الدفاعي، يتصدر الوحدات قائمة الأقوى، حيث لم يدخل مرماه سوى 11 هدفا، بينما جاء معان في قاع الترتيب باستقبال 42 هدفا.



الدردور يلحق بالشناينة



لحق خالد الدردور مهاجم شباب الأردن بنجم الفيصلي أمين الشناينة، ليشاركه صدارة الهدافين ولكل منهما 8 أهداف.



وجاء في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، كل من: "البرازيلي دوجلاس وزيد أبو عابد (شباب الأردن)، مجدي عطار (الفيصلي)، ومهند أبو طه (الوحدات)".



وسجل 6 أهداف "محمد أبو عرقوب وفارس غطاشة (الحسين إربد)، إحسان حداد (الفيصلي)، السوري أحمد المنجد (معان)".

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