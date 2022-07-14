الرمثا الأكثر خسارة ،، الفيصلي بالصدارة والوحدات يقترب !!

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت الجولة العاشرة من دوري المحترفين، بإقامة 6 مباريات ، وشهدت مواصلة انفراد الفيصلي بالصدارة، وتسجيل الخسارة الأولى للحسين إربد الذي فقد الوصافة لمصلحة الوحدات .
موقع ملاعب رصد أهم الشذرات والأرقام من الجولة ، ونقدمها لكم ..
1/ المربع الذهبي :
انفرد الفيصلي بصدارة دوري المحترفين بـ 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدات الوصيف والذي يمتلك مباراة مؤجلة مع شباب العقبة، ويأتي الحسين ثالثا بـ 17 نقطة، ومغير السرحان صاحب المفاجأة السعيدة هذا الموسم رابعا بـ 16 نقطة .
2/ 5 انتصارت × تعادل وحيد :
فازت 5 فرق في هذه الجولة، وهي معان على سحاب، مغير السرحان على الرمثا، الفيصلي على شباب الأردن، الوحدات على الحسين اربد وشباب العقبة على الصريح، فيما تعادل الجزيرة مع السلط .
3/ أقوى هجوم :
سجل فريق شباب الأردن 16 هدف، مغير السرحان والصريح 14 هدف كأكثر الفرق تسجيلا، فيما لم يسجل فريق السلط إلا 7 أهداف حتى الآن.
4/ أقوى دفاع :
لم تتلق شباك الوحدات إلا 3 أهداف وبفارق هدف واحد عن الفيصلي الذي اهتزت شباكه في 4 مناسبات، فيما تلقت شباك معان والصريح 18 هدف، وشباب الأردن والرمثا 17 هدف .
5/ الأكثر فوزا :
فاز الفيصلي في 7 مباريات والوحدات في 6 مباريات، فيما لم يفز السلط والجزيرة إلا في مبارتين,
6/ الخسارة الأولى :
شهدت الجولة العاشرة الخسارة الأولى للحسين إربد وكانت أمام الوحدات، فيما لم يخسر فريق الفيصلي حتى الآن أبدا، بينما كان الصريح الأكثر خسارة بـ 7 مناسبات .
7/ الأكثر تعادلا :
تعادل شباب العقبة، السلط والحسين إربد في 5 مباريات، فيما لم تتعادل فرق الصريح، الرمثا وشباب الأردن إلا مرة واحدة حتى الآن .
8/ هداف الدوري :
ينفرد البرازيلي دوغلاس، مهاجم فريق شباب الأردن بصدارة هدافي الدوري بتسجيله 5 أهداف، أمام لاعب الصريح محمد أبو عرقوب صاحب الأهداف الأربعة .
9/ غضب من التحكيم :
يتواصل الغضب من الأداء التحكيمي في أغلب مباريات دوري المحترفين، وحملت مباراة الحسين والوحدات العديد من الهفوات التحكيمية التي أثرت بصورة كبيرة على الفريقين .
10/ الحضور الجماهيري الأكبر :
شهدت الجولة حضورا جماهيريا كبيرا في مباراة الحسين إربد والوحدات على ستاد الحسن بإربد، وخصوصا من جماهير الوحدات التي ملأت الجزء المخصص لها من المدرجات .
المصدر : ملاعب