الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

كتيبة المغاوير/ 61 تنفذ التمرين “جبل 3” مع القوات الخاصة الفرنسية

الاقتصاد الرقمي: إطلاق تطبيق للهواتف الذكية لتحميل الفواتير قريبا

ولي العهد يستضيف الفتى محمد نوح العنانزة

إصابة شخصين بحادث دهس في عمان

سوريا تعلن موعد عودة مطار دمشق الدولي للخدمة

الملك عن زيارة بن سلمان: شرّفت دارك وأهلك

ولي العهد عن زيارة الأمير محمد بن سلمان: سادتها روح المودة والإخاء

روسيا.. روبل ذهبي لمواجهة العقوبات

ارتفاع الدخل السياحي للمملكة الى 1.698 مليار دولار لنهاية أيار

حل مجلس الأمة والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في الكويت

الأربعاء، 22-06-2022 04:40 م

الزمالك يرفع راية التحدي للحفاظ على صدارة الدوري المصري

6202221144851508531742


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يلتقي فريقا الزمالك والبنك الأهلي يوم الأربعاء في مواجهة هامة لحساب الجولة الـ 22 من الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب المقاولون العرب .اضافة اعلان



 


وستقام المباراة عند الساعة الثامنة بتوقيت الأردن ، السابعة بتوقيت مصر، وستحمل أهمية كبيرة للقلعة البيضاء الطامحة للابتعاد بالصدارة والعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الأهلي في قمة الدوري قبل أيام .


ويتصدر الزمالك الترتيب بـ 45 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، و4 نقاط عن الأهلي الذي يمتلك 3 مباريات مؤجلة، فيما يحل البنك الأهلي بالمركز السابع بـ 30 نقطة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
289273131_1358642517979783_3843659822405606587_n

بعد نهائي سوبر الطائرة ،، انتقادات كبيرة لقصر الرياضة

620222013622629490396

فوز كاسح لرفاق يزن العرب بالدوري الماليزي

624ed82b570f7

الوحدات يكتفي بالتعادل مع السلط قبل مواجهة الفيصلي

WhatsApp Image 2022-06-18 at 4.14.50 PM (1) - Copy

بالصور : الاتحاد بطلا لدوري أندية الدرجات تحت 18 عاما

277819976_389895686473186_8584724630202854570_n

نائب رئيس نادي الوحدات يتجاوز الوعكة الصحية

620221816631144553576

نسر الفيصلي يحتفل بمرور 90 عاما على التحليق

أخبار متعلقة
210644940_1126824697828234_7208337169115194348_n

تعرف على رواتب اللاعبات الأردنيات ،، وشرط استقطاب المحترفات من الخارج

201782465_2015991961872917_6821722899074830587_n

بغياب القطبين لأول مرة ،، الأندية تترقب قرعة دوري المحترفات

5202231144746886161737

نجم الدوري الإنجليزي يقترب من ميلان ،، هل تتم الصفقة ؟!

5202230124212196576081

الدوري الفرنسي يخسر الزعيم الأخضر وفريق الأسطورة زيدان

5202222133044349460349

بعد وفاة أبو سعدو ،، ذابت الخلافات في المدرجات (فيديو)

5202223232345637314075

التعادل السلبي يفرض نفسه على مواجهة الأرثوذكسي وعمان أف سي (صور)