الزمالك يرفع راية التحدي للحفاظ على صدارة الدوري المصري

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايلتقي فريقا الزمالك والبنك الأهلي يوم الأربعاء في مواجهة هامة لحساب الجولة الـ 22 من الدوري المصري، والتي ستقام على ملعب المقاولون العرب .وستقام المباراة عند الساعة الثامنة بتوقيت الأردن ، السابعة بتوقيت مصر، وستحمل أهمية كبيرة للقلعة البيضاء الطامحة للابتعاد بالصدارة والعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الأهلي في قمة الدوري قبل أيام .ويتصدر الزمالك الترتيب بـ 45 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، و4 نقاط عن الأهلي الذي يمتلك 3 مباريات مؤجلة، فيما يحل البنك الأهلي بالمركز السابع بـ 30 نقطة .