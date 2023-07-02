السعودية تخلص يوفنتوس من عبء ثقيل

الوكيل الإخباري - زعمت تقارير صحفية إيطالية، بوجود رغبة من بعض الأندية السعودية في التعاقد مع اثنين من لاعبي يوفنتوس، خلال الميركاتو الجاري.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يعمل حاليا على تفريغ الفريق من اللاعبين الفائضين عن الحاجة، والذين قد لا يجدون مساحة للعب بالموسم المقبل مع ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق.



وأضافت أن الثنائي أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي، يمثلان عبئا اقتصاديا كبيرا على النادي، إذ أن رواتبهما تثقل كاهل خزائن يوفنتوس بحوالي 23 مليون يورو.



ولفتت إلى أن الثنائي الذي يدخل عامه الأخير في يوفنتوس، تلقى عروضا من الأندية السعودية في الأيام الماضية.



وكشفت الصحيفة، أن هذا السيناريو لا يثير اهتمام بونوتشي، خصوصا أنه يفكر في اللعب على مستوى عال بالموسم المقبل، قبل بطولة اليورو التي ستقام بنهاية الموسم المقبل.

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