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السبت، 22-05-2021 04:33 م

السلط يخسر مباراته التاريخية الأولى بالبطولات الآسيوية

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الوكيل الإخباري- أنس عشا - تعرض السلط للخسارة من المحرق البحريني بهدف نظيف، وذلك في المباراة الإفتتاحية للمجموعة الثانية، والتي يحتضنها الأردن بنظام البطولة المجمعة، بسبب الظروف الصحية التي تصعب من تنقل الفرق بين البلدان.
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وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب اسماعيل عبد اللطيف بالدقيقة "42"، ليتصدر المحرق المجموعة بـ "3" نقاط، بانتظار المباراة الثانية والتي ستجمع بلاطة الفلسطيني والأنصار اللبناني، علما ان جميع مباريات المجموعة تقام على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.


وأظهر فريق السلط نواياه الهجومية مبكرا واندفع لاعبوه بأكثر من محاولة نحو مناطق الفريق البحريني، وأخطرها محاولة زيد أبو عابد عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، والتي دفعت لاعبو المحرق لمحاولة التحرر والتقدم نحو مرمى حارس المرمى الأردني معتز ياسين.

في الدقيقة "25" من عمر الشوط الأول، بدأ زيد أبو عابد هجمة خطيرة للسلط وأنهاها لاعب الوسط أحمد سريوة بين يدي حارس المرمى سيد محمد عباس، وليسود بعدها حالة من الهدوء على أحداث الشوط الأول وإن كان فريق المدرب الوطني جمال أبو عابد الأجرأ هجوميا.

وعلى عكس مجريات اللقاء، قاد لاعب فريق المحرق وليد محمد هجمة مرتدة سريعة، موصلا الكرة نحو نجم الفريق اسماعيل عبد اللطيف، والذي أودعها في شباك معتز ياسين بالدقيقة "42"، ومنهيا الشوط بتقدم أحمر .

السلط بدأ الشوط الثاني كما الأول بالإندفاع نحو مرمى السلط، فكان التهديد الأول بركلة حرة مباشرة بالدقيقة "52" أحدثت دربكة كبيرة وكادت أن تعانق الشباك، فيما كان الرد البحرينيا سريعة من كرة ارتطمت بالقائم وأرسلها اسماعيل عبد اللطيف نحو الشباك إلا أنه كان متسللا.

في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، بدأ المدربان باستغلال الأوراق البديلة؛ فدفع جمال أبو عابد بمحمد كلوب، عبدالله ذيب ومحمد الرازم ، كما وجد نفسه مجبرا على سحب الظهير المميز محمد أبو حشيش بعد تعرضه لإصابة قاسية بعد ارتطامه بالأرض من إرتقاء عالي، إلا أن التبديلات لم تؤثر على الأداء أو النتيجة أبدا، لينتهي اللقاء بخسارة السلط في المباراة التاريخية الأولى له بالبطولات الآسيوية.

 




 

 


 

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