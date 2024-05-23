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الخميس، 23-05-2024 02:57 م

الشباب السعودي يتوصل لاتفاق مع بغداد بونجاح

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الوكيل الاخباري - أفاد تقرير صحفي، الأربعاء، بأن نادي الشباب السعودي توصل إلى اتفاق مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتضاربت الأنباء حول مصير صفقة بغداد بونجاح، فقد أكدت تقارير صحفية في وقت سابق، أن المفاوضات بين بونجاح والشباب كانت في الانتقالات الشتوية الماضية، وتوقفت منذ ذلك الحين.

لكن صحيفة "اليوم" السعودية، قالت اليوم الأربعاء إن الشباب توصل لاتفاق مع بونجاح، ليصبح لاعبا ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وسينضم المهاجم الجزائري البالغ من العمر 32 عاما، لصفوف الشباب مجانا، عقب نهاية عقده مع نادي السد القطري في يونيو 2024.

وشارك بغداد بونجاح في 28 مباراة مع السد بمختلف مسابقات الموسم الحالي، سجل خلالها 14 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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وكان نادي السد قد أعلن قبل أيام قليلة رحيل هدافه الجزائري المخضرم عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة امتدت 8 سنوات.
وأكد بغداد بونجاح أن "الدوري السعودي سيكون وجهته المقبلة".

 




 

 


 

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