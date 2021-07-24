الفيصلي يعلن عن عودة هدافه ،، قوة هجومية ضاربة !! (صورة)

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الوكيل الإخباري - أنس عشاكشفت الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن التحاق الهداف التونسي هشام السيفي بالفريق، تمهيدا للتعاقد معه لتمثيل الزعيم في منافسات الإياب من دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.ويعد التونسي من أبرز المهاجمين الذين مروا علة دورينا في السنوات الماضية وقدم مستويات مميزة رفقة القطبين "الوحدات والفيصلي" في آخر موسمين، كما لعب في العديد من الأندية العربية .وسيشكل التحاق الهداف التونسي بالفيصلي قوة هجومية ضاربة للفريق على مستوى رأس الحربة، إذا يمتلك المكدير الفني السوري حسام السيد مواطنه مارديك مارديكيان ومحمد العكش، بالإضافة للعديد من الأوراق الهجومية القوية أمثال أحمد العرسان ومجدي العطار.