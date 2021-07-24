السبت 24-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يعلن اجراءات جديدة للعودة الى المدارس

تحذير من تكرار التجربة التونسية بالاردن

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الصحة العالمية تحشد الجهود للتصدي لحوادث الغرق

أعضاء في الكونغرس الأمريكي: نحترم ونثق بآراء الملك ونصائحه

العمل: 566 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالبروتوكولات وبأمر الدفاع 26

النجار يتفقد الواقع المائي وإجراءات تحسين التزويد في الكرك

الكسبي: مشروع مرج الحمام سيكون له أثر كبير على حركة السير في العاصمة

الطباع: الزيارة الملكية لواشنطن ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد الوطني

السبت، 24-07-2021 04:26 م

الفيصلي يعلن عن عودة هدافه ،، قوة هجومية ضاربة !! (صورة)

210656086_1126797491164288_6040132566469339057_n


الوكيل الإخباري - أنس عشا
كشفت الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن التحاق الهداف التونسي هشام السيفي بالفريق، تمهيدا للتعاقد معه لتمثيل الزعيم في منافسات الإياب من دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.اضافة اعلان




ويعد التونسي من أبرز المهاجمين الذين مروا علة دورينا في السنوات الماضية وقدم مستويات مميزة رفقة القطبين "الوحدات والفيصلي" في آخر موسمين، كما لعب في العديد من الأندية العربية .

وسيشكل التحاق الهداف التونسي بالفيصلي قوة هجومية ضاربة للفريق على مستوى رأس الحربة، إذا يمتلك المكدير الفني السوري حسام السيد مواطنه مارديك مارديكيان ومحمد العكش، بالإضافة للعديد من الأوراق الهجومية القوية أمثال أحمد العرسان ومجدي العطار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
280132d40abf920940aff3d25b9ecd9b

بطلنا الأردني محمد وادي يودع أولمبياد طوكيو 2020

ALWAKEEL_63A4061

يزن ثلجي يصل للبحرين ويبدأ رحلته الإحترافية الجديدة

182135988_3462590253840550_1785210751992314957_n

البقعة ينهي الذهاب بدون نقاط ،، والفوز الأول لسحاب

131888405_3583154901778801_2163697041811533467_n

بسوبر هاتريك 'وانجا' ،، السلط يشارك الوحدات صدارة الدوري

60f8359d4406c82630088131_o_U_v2

نتائج الجولة الأولى للكرة النسوية ،، تألق رفيقات مارتا ومنتخب هولندا وخسارة أمريكا !!

c01d981a-23d0-424e-bcf0-ec77de37bb3c

هذا ما قاله نجم الوحدات إبراهيم الجوابرة بعد الفوز على الفيصلي (شاهد)

أخبار متعلقة
maxresdefault

العدوان : نعد الجماهير بأننا سنحقق الدوري 35 رغم صعوبة المنافسة - فيديو

180712925_3457785410987701_7312116176476201354_n

الأسماء المتوقعة لقيادة حلم صدارة السلط أمام الفيصلي

85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641

الفيصلي في معسكر مغلق تحضيرا للسلط

9f093c12-a07f-4958-9c5e-b3bb74c07bad

قبل الكلاسيكو بأيام ،، خيارات جديدة لشراء التذاكر ومن بينها الدفع النقدي

1120202143649208589454

الفيصلي يواجه السلط ،، اختبار حقيقي قبل الكلاسيكو

181436313_3459925637440345_6580773941980442780_n

صراع ثلاثي على صدارة هدافي دوري المحترفين