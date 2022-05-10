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الثلاثاء، 10-05-2022 12:41 م

الفيصلي يعلن عن مرشحه لانتخابات اتحاد الكرة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن النادي الفيصلي عن مرشحه لانتخابات الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم .اضافة اعلان



 


وحسب منصات الفيصلي على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لإدارة النادي تسمية أمين سر النادي أحمد الوريكات مرشحا عن النادي الفيصلي .


وكان معالي المهندس نضال الحديد ، الرئيس السابق للهيئة المؤقتة للنادي الفيصلي قد أعلن في وقت سابق توجه اللجنة المؤقتة لتقديم مرشح للانتخابات، على أمل العودة للاتحاد بعد غياب امتد لـ 20 عام، ليأتي قرار المؤقتة الحالية في تأكيد لذلك التوجه.

 




 

 


 

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