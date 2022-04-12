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الثلاثاء، 12-04-2022 05:31 م

الفيصلي يفتتح مشواره بالدوري بالفوز على حامل اللقب - صور

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ملاعب - أنس عشا - تصوير: نادر ابو حية
حقق فريق الفيصلي فوزا صعبا على الرمثا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الحسن بإربد، في قمة جماهيرية بافتتاح مشوار الفريقين بدوري المحترفين .
 




وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الفيصلي أمين الشناينة بالدقيقة 50 من عمر اللقاء، مستغلا خروج حارس مرمى الرمثا حمزة الحفناوي .

وبهذا الفوز صعد الفيصلي ليشارك فرق الصريح، شباب العقبة والحسين إربد الصدارة بـ 3 نقاط لكل منهم، فيما بقي الرمثا " حامل اللقب " بدون نقاط رفقة الجزيرة، معان، شباب الأردن، مغير السرحان، سحاب، الوحدات، والسلط.

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وهذه المواجهة الرابعة بين الفريقين خلال أسابيع قصيرة، حيث فاز الفيصلي على الرمثا بنهائي درع الاتحاد بهدف نظيف، وعاد وتغلب عليه ببطولة القدس والكرامة بهدفين دون رد، قبل أن يفوز الرمثا بنهائي كأس السوبر بالنتيجة ذاتها .



وسيشهد مساء الثلاثاء إقامة المباراة الأخيرة بالجولة الأولى بين سحاب ومغير السرحان في ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب .






وغاب فريقا الوحدات والسلط عن الجولة الأولى، بعد تأجيل مواجهتهما بسبب مشاركة الأخضر بدوري أبطال اسيا، حيث سيتم جدولة مبارياته بعد نهاية دور المجموعات للبطولة .


 




 

 


 

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