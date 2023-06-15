الكشف عن أولى صفقات سان جيرمان

الوكيل الإخباري - تحددت ملامح الصفقة الأولى لباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتحرك بي إس جي نحو أهداف عديدة هذا الصيف مثل ماركو أسينسيو وميلان سكرينيار، بعد انتهاء تعاقدهما مع ريال مدريد وإنتر ميلان.



إلا أن مانويل أوجارتي، مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي، أكد انتقاله لصفوف بي إس جي قبل الإعلان الرسمي للنادي الباريسي.



وقال أوجارتي عبر صحيفة "ريكورد" البرتغالية" "سأحصل على قسط من الراحة، وبعدها سيكون حان الوقت لانطلاقتي مع بي إس جي".



وأضاف المدافع الأوروجوياني صاحب ال22 عاما: "أنا ذاهب لناد عملاق (سان جيرمان)، لا أصدق ذلك بعد، فأنا سعيد للغاية".



وكانت تقارير صحفية، أكدت أن أوجارتي اجتاز الفحوصات الطبية، والنادي الباريسي سيعلن عن الصفقة رسميا في بداية الشهر المقبل.



يذكر أن مانويل أوجارتي كان هدفا بارزا لتشيلسي وليفربول أيضا خلال الصيف الحالي.

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