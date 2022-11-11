الجمعة 11-11-2022
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الجمعة، 11-11-2022 12:47 م

الكشف عن المبالغ التي سيحصل عليها اللاعبون والأندية في مونديال قطر

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الوكيل الاخباري- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تمنح الإذن للاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم في البطولة، كما سيمنح 370 ألف دولار لكل لاعب.

وسيحصل الفائز بكأس العالم على ما يصل إلى 42 مليون دولار، أما الوصيف فسيحصل على 30 مليون دولار، والمنتخب الذي يحتل المركز الثالث على 27 مليون دولار.

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ويحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار أميركي. أما المنتخبات من المرتبة الخامسة إلى الثامنة: 17 مليون دولار لكل منتخب، فيما تحصل المنتخبات من المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق.

والمنتخبات من المركز 17 إلى المركز 32 فتحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

وكما ذكر فيفا، سيتم ضرب مبلغ 10 آلاف دولار يوميا في عدد الأيام التي يبقى فيها كل لاعب في كأس العالم، بدءا من أسبوعين قبل المباراة الافتتاحية وينتهي بعد يوم واحد من آخر مباراة لمنتخب بلاده.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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