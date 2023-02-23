الهلال في ضيافة فولاد والشباب مع الدحيل بدوري أبطال آسيا

الوكيل الإخباري - يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره فريق فولاد الإيراني مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023.



موعد مباراة فولاد ضد الهلال



تقام مباراة الهلال السعودي وفولاد الإيراني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قناةSSC1 HD



ويخوض الهلال السعودي بقيادة راموان دياز مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الإنجاز الذي حققه الفريق في كأس العالم للأندية بالحصول على المركز الثاني خلف ريال مدريد.



تاريخ مواجهات الهلال السعودي وفولاد الإيراني



والتقي الهلال السعودي وفولاد الإيراني من قبل في مباراتين بدوري أبطال آسيا، حيث نجح الزعيم في تحقيق الفوز بمباراة، بينما خيم التعادل بينهما على مباراة في حين لم يسبق للفريق الإيراني تحقيق الفوز.



وأحرز الهلال السعودي في شباك فولاد الإيراني هدفين خلال المباراتين التي جمعت الفريقين، بينما لم يتمكن فولاد الإيراني من التسجيل في شباك الزعيم.



الدحيل يستضيف الشباب



كما يحل فريق الشباب السعودي ضيفًا على نظيره الدحيل القطري في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ملعب الثمامة، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا أيضا.



ويقدم الشباب أداءً رائعًا هذا الموسم تحت قيادة مورينو مدرب الفريق، سواء بالدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا، لذلك سيعمل الفريق على تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة