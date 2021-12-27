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الإثنين، 27-12-2021 02:36 م

الوحدات يبدأ الدوري بدون 3 من أبرز نجومه

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

سيغيب عن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الوحدات نجما المنتخب الوطني علي الزعبي ومحمود عابدين، وذلك في مواجهة كفريوبا بافتتاح مشوارهما بالدوري الممتاز.

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ويأتي غياب الزعبي عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها الأول خلال كأس الأردن، فيما يعاني عابدين من شد حاد بإحدى العضلات منذ مشاركته في مباراة السعودية بتصفيات كأس العالم .


وفي سياق متصل سيغيب اللاعب الجديد زين النجداوي عن الفريق في المباراة الأولى، حيث من المنتظر أن يصل اللاعب في الأيام القليلة المقبلة، وسينخرط مباشرة بالتدريبات تحت قيادة المدرب الوطني معتصم سلامة .

وكان الوحدات قد توج مؤخرا بالمركز الثاني لبطولة كأس الأردن، وذلك بعد خسارته بالمباراة الختامية أمام الأهلي، الذي حمل اللقب للمرة الرابعة تواليا .

 




 

 


 

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