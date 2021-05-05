الوحدات يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية

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الوكيل الإخباري - أنس عشااستهل الوحدات حملة دفاعه عن لقب دوري المحترفين بفوز سهل على الجليل بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في ختام الجولة الرابعة من دوري المحترفين.وافتتح الوحدات التسجيل مبكرا عن طريق السنغالي عبد العزيز نداي، والذي حول عرضية محمد الدميري المتقنة برأسه في شباك الجليل بالدقيقة "15" من عمر الشوط الأول.في الشوط الثاني بدأ الوحدات بنفس الطريقة، فسجل يزن العرب الهدف الثاني للوحدات من كرة رأسية بالدقيقة الـ "48"، وليلجأ الوحدات بذلك لتقنين مجهوداته نظرا للتعب الكبير الواضح على اللاعبين، علما ان المدرب عبدالله أبو زمع قد أراح بعض اللاعبين واستبعدهم عن اللقاء أمثال اللبناني أحمد زريق وأحمد سمير وفراس شلباية وعبدالله الفاخوري.وسجل نداي الهدف الثالث للأخضر بالدقيقة "82"، حيث تسلم كرة عرضية من البديل أنس العوضات وروضها بهدوء قبل أن يودعها الشباك، منهيا اللقاء بفوز الوحدات وحصاده النقاط الـ "3" الأولى .يذكر أن الوحدات قد احتجب عن الجولات الـ "3" الأولى لمشاركته بمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال اسيا "2021" والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، إذ يرغب الفريق بإكمال المسيرة الفنية الرائعة للفريق والتي بدأت في البطولة الآسيوية.وصعد الوحدات للمركز الثامن على سلم الترتيب بـ "3" نقاط، وهو الرصيد ذاته لسحاب التاسع، فيما يتقاسم الجليل المركز العاشر مع شباب العقبة بـنقطتين لكل منهما.