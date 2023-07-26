بالفيديو.. ماذا حدث لطفل أحد المشاهير بعد رؤيته ميسي في مباراة إنتر ميامي؟

الوكيل الإخباري - شهدت مدرجات ستاد "درايف بينك استاديوم" توافد العديد من الأسماء اللامعة لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وكان من بين الأسماء اللامعة التي حضرت مباراة ميسي أمس خالد محمد خالد، المعروف بـ"دي جي خالد"، منتج الأغاني الأمريكي، الفلسطيني الأصل، وعائلته لحضور مباراة إنترميامي وأتلانتا يونايتد.



وما كان لافتا للانتباه ومثيرا للمشاعر، هو ما قام به ميسي تجاه، عندما كان يبكي بالدموع قبل المباراة.



وانتشر مقطع فيديو أظهر ابن دي جي خالد وهو يقف متأثرا أمام ميسي. وبلمسة حنونة على كتفه، أمسك النجم الأرجنتيني بالطفل الصغير ليتأكد أنه على ما يرام، وكان يتفقده قبل بدء مباراة كأس الدوري، كما طمأن دي جي خالد الذي كان واقفا أمام الطفل مع زوجته على طفله.

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وقبل خروج اللاعبين أرضية الملعب، احتضن دي جي خالد، ميسي، وأظهر فيديو نشره منتج الأغاني عبر انستجرام، بترديد اسم ميسي على ابنه قبل خروج الطفل واللاعب الأرجنتيني إلى أرضية الملعب.





pic.twitter.com/hpFvkxWfLg DJ Khaled all excited to meet Leo Messi and watch his son as a mascot July 26, 2023

ومن بين المشاهير التي حضرت المواجهة مغني الراب ديدي، والمغنية كاميلا كابيلو، والمغني راو أليخاندرو، ولاعب الدوري الأميركي للمحترفين السابق راي ألين.



وواصل النجم الأرجنتيني بدايته النارية في الولايات المتحدة وسجل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4-0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين.



وتعد كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين. وبعدما حقق فوزين متتاليين، تصدر إنتر مجموعته ويبدو في موقع جيد للظفر بأول ألقابه على الاطلاق.

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