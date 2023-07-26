الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة معلم توجيهي في إربد

هل يؤثر قرار رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي على قروض و ودائع الأفراد؟

اعلان هام بشأن مباراة الفيصلي والوحدات يوم الجمعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

سلطة وادي الأردن: تأجير قرابة (4081) دونم ضمن مناطق الاختصاص

ما فضل يوم عاشوراء وحكم صيامه ؟ .. الإفتاء تجيب

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال 42 بالضفة والقدس

الامن العام : إصابات في مشاجرة بالرمثا

موسكو: تقليص مولدوفا موظفي سفارتنا غير مبرر ولن يبقى بلا رد

قرار عراقي هام للصناعة الأردنية

الأربعاء، 26-07-2023 01:50 م

بالفيديو.. ماذا حدث لطفل أحد المشاهير بعد رؤيته ميسي في مباراة إنتر ميامي؟

7202326105459890343035


الوكيل الإخباري - شهدت مدرجات ستاد "درايف بينك استاديوم" توافد العديد من الأسماء اللامعة لحضور المباراة الثانية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان من بين الأسماء اللامعة التي حضرت مباراة ميسي أمس خالد محمد خالد، المعروف بـ"دي جي خالد"، منتج الأغاني الأمريكي، الفلسطيني الأصل، وعائلته لحضور مباراة إنترميامي وأتلانتا يونايتد.

وما كان لافتا للانتباه ومثيرا للمشاعر، هو ما قام به ميسي تجاه، عندما كان يبكي بالدموع قبل المباراة.

وانتشر مقطع فيديو أظهر ابن دي جي خالد وهو يقف متأثرا أمام ميسي. وبلمسة حنونة على كتفه، أمسك النجم الأرجنتيني بالطفل الصغير ليتأكد أنه على ما يرام، وكان يتفقده قبل بدء مباراة كأس الدوري، كما طمأن دي جي خالد الذي كان واقفا أمام الطفل مع زوجته على طفله.

اضافة اعلان

 

 

وقبل خروج اللاعبين أرضية الملعب، احتضن دي جي خالد، ميسي، وأظهر فيديو نشره منتج الأغاني عبر انستجرام، بترديد اسم ميسي على ابنه قبل خروج الطفل واللاعب الأرجنتيني إلى أرضية الملعب.

 

 

ومن بين المشاهير التي حضرت المواجهة مغني الراب ديدي، والمغنية كاميلا كابيلو، والمغني راو أليخاندرو، ولاعب الدوري الأميركي للمحترفين السابق راي ألين.

وواصل النجم الأرجنتيني بدايته النارية في الولايات المتحدة وسجل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4-0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين.

وتعد كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين. وبعدما حقق فوزين متتاليين، تصدر إنتر مجموعته ويبدو في موقع جيد للظفر بأول ألقابه على الاطلاق.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202320135717886083478

اعلان هام بشأن مباراة الفيصلي والوحدات يوم الجمعة

7202326105052102939939

الاتحاد يحافظ على صدارة دوري الناشئات لكرة القدم

7202326103340766893442

الضحية 100 تهدي ميسي أول جائزة في ميامي

720232692722534108984

رونالدو يعلق على تعادل النصر السعودي مع باريس سان جيرمان

720232692252284323591

عائلة مبابي توافق على عرض الهلال السعودي

720232691831240697229

النصر السعودي يجبر سان جيرمان على التعادل في بداية جولته الآسيوية

أخبار متعلقة
7202320165051944537838

هجوم عنيف على رونالدو بسبب ميسي!

7202320102330722964157

أموال طائلة في مهب الريح.. بيكهام يصدم عشاق ميسي

720232091049201666390

ميسي يفعلها مجددا.. قفزة هائلة لإنتر ميامي على مواقع التواصل الاجتماعي

720231910848972832862

رد قاس على تصريحات رونالدو عن الدوري السعودي والأمريكي

720231810156926529297

نجل ميسي يحرجه أمام جماهير إنتر ميامي (فيديو)

72023179341111117680

ظرف قاهر يربك حفل تقديم ميسي في ميامي