بتروس يتحدث عن تجربته مع النصر ويتوقع الفائز بلقب الدوري

الوكيل الإخباري - تحدث البرازيلي بيتروس لاعب الفتح السعودي عن تجربته السابقة مع النصر وتوقعاته عن الفائز بلقب الدوري السعودي الموسم الحالي وذلك في تصريحات تلفزيونية.



واكد بيتروس انه سعيد جدا بوجوده في بلده الثاني السعودية خاصة في ظل التحول الذي حدث في جميع النواحي الحياتية .



وعن علاقته مع النصر اشار بيتروس الى انها علاقة حب واعتزاز ويجمعه بجميع اللاعبين الود والاحترام وان التجربة ستبقى في ذاكرته وقلبه .



واضاف ان الشيء المحزن الوحيد في قصته مع فريقه السابق هي انه لم يستلم كافة مستحقاته حتى الآن وهي مجموع الرواتب المتأخرة التي اتفق عليها مع الإدارة وبالنسبة له هو أمر غير منصف خاصة ان القيمة كبيرة .



وكشف لاعب الفتح ان بالنسبة له أفضل من لعب معهم هم جوليانو وتاليسكا وسامي النجعي وفراس البريكان ومن لعب ضدهم ياسر الشهراني وسالم الدوسري ورومارينيو وحمدالله.



وتطرق للحديث عن صراع الدوري هذا الموسم حيث يرى ان المنافسة قوية جدا بين الاتحاد والنصر والشباب والهلال متوقعا أن النصر والاتحاد سيتقاتلان على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة .



وختم ان الدوري السعودي قوي وانه ازداد قوة بانضمام النجم البرتغالي رونالدو للنصر وانه حاليا فتحاوي وسيقاتل من أجل هذا النادي .

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