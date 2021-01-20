برشلونة يُقدم احتجاجاً رسمياً على عقوبة ميسي

الوكيل الإخباري _ قدم نادي برشلونة، استئنافاً ضد العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكتالوني، والتي أصدرتها لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، امس الثلاثاء.اضافة اعلان
وقرر الاتحاد الإسباني إيقاف ميسي لمباراتين، إثر حصوله على بطاقة حمراء مباشرة يوم الأحد، ضد أتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وبالتالي تأكد غياب البولجا عن مواجهة كورنيا في كأس الملك، ولقاء إلتشي في الليجا.
وأكد برشلونة عبر موقعه الالكتروني، أنه سيقدم استئنافاً ضد إيقاف ليونيل ميسي، حيث يهدف النادي الكتالوني إلى أن تتقلص العقوبة من مباراتين إلى مباراة واحدة، وهي التي ستكون ضد كورنيا في كأس ملك إسبانيا.
ورغم أن العقوبة تصب في صالح ميسي وبرشلونة، على اعتبار أن البولجا سيحصل على الوقت الكافي للتعافي من إصابته التي عانى منها خلال الأيام الماضية، إلا أن النادي الكتالوني يريد إظهار الدعم المعنوي لقائده في هذا الوقت الحرج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المناسبة الأولى التي يحصل فيها ميسي على بطاقة حمراء رفقة برشلونة، ولكنها ليست مستغربة، على اعتبار أن البولجا بات يُظهر وجهاً عنيفاً في المواسم القليلة الماضية، ما جعله مُهدداً بالطرد في عدة مباريات.
ويُذكر أن برشلونة انهزم في نهائي كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين، في لقاء تم تمديده إلى الأشواط الإضافية.
المصدر : ملاعب