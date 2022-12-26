بنفيكا يرد على عرض ليفربول لضم إنزو فرنانديز

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول قدم عرضًا من أجل الحصول على خدمات اللاعب إنزو فرنانديز، من صفوف بنفيكا



ونجح إنزو فرنانديز في جذب انتباه كبار أندية أوروبا بفضل تألقه مع منتخب الأرجنتين، في كأس العالم قطر 2022.



وساهم إنزو فرنانديز في فوز الأرجنتين بكأس العالم، للمرة الثالثة في تاريخهم، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.



وذكرت تقارير في الفترة الأخيرة أن ليفربول من ضمن الأندية الراغبة في الظفر بخدمات إنزو فرنانديز.





وحسبما ذكر الصحفي البرتغالي الشهير بيدرو ألميدا، فإن ليفربول قدم عرضًا لـ بنفيكا من أجل حسم صفقة إنزو فرنانديز.



وأوضح أن القيمة المالية لذلك العرض بلغت 100 مليون يورو، ولكن إدارة بنفيكا رفضته حيث إنها متمسكة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.



ويمتلك إنزو فرنانديز شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 120 مليون يورو.

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