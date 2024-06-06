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الخميس، 06-06-2024 02:30 م

بيان رسمي.. كاف يوضح حقيقة تأجيل كأس أمم إفريقيا في المغرب

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا الأربعاء، لتوضيح حقيقة تأجيل موعد نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وقال الـ"كاف"، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقارير حول كأس الأمم الإفريقية 2025 غير صحيحة".

وأشار البيان إلى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي ستجتمع لاتخاذ قرار بشأن مواعيد كأس الأمم الإفريقية بالعام المقبل 2025.

وختم "سيصدر كاف بعد ذلك بيانا رسميا حول هذه المسألة".

وكان لوكس سبتمبر، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي، قال عبر حسابه إن "كاف" لم يقرر بعد موعد إقامة البطولة القارية.

وأضاف: "تجرى المناقشات مع مختلف الأطراف لإيجاد أرضية مشتركة حول هذا الموضوع، ويجتمع المكتب التنفيذي للكاف قريبا لمناقشة الأمر واتخاذ القرار".

جاء ذلك بعد أن نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، تصريحا منسوبا لفيرون أومبا، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي كرة القدم، أكد فيه أن الاتحاد استقر على تأجيل كأس الأمم الإفريقية إلى أوائل 2026، بسبب تعارض المواعيد مع النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

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