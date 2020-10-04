تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم المرتقبة أمام إشبيلية

الوكيل الإخباري _ يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم الأحد على ملعبه “كامب نو” منافسه إشبيلية، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2020/ 2021.



ويحتل فريق برشلونة المركز السابع برصيد ست نقاط، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بالجولتين الأولى والثانية، وبينما يتواجد إشبيلية في المركز الثامن بنفس عدد النقاط، ويتبقى له هو الآخر لقائين مؤجلين.



ويدخل المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان في اختبار حقيقي أمام بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ونتيجة مباراة اليوم سيكون لها دوراً كبيراً في مشوار البرسا بالليجا.



وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام إشبيلية، حيث سيلعب رونالد كومان بنفس تشكيلة اللقائين السابقين، باستثناء تواجد آراخو بدلاً من لينجليه في خط الدفاع.



وسيتواجد الرباعي أنطوان جريزمان، وأنسو فاتي، وكوتينيو، وليونيل ميسي في خط هجوم برشلونة على أمل الخروج بنقاط المباراة الثلاث.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :



حراسة المرمى : نيتو

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، آراخو، بيكيه، جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس، دي يونج، كوتينيو

خط الهجوم : جريزمان، ميسي، أنسو فاتي



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المصدر : ملاعب

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