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الخميس، 15-12-2022 02:15 م

تشيلسي قد يمنح قبلة الحياة لكريستيانو رونالدو

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ تعاقده مع رونالدو الشهر الماضي، بعد انتقادات حادة من جانب اللاعب لإدارة النادي ومدربه الهولندي إيرك تين هاغ في لقاء تليفزيوني أثار الكثير من الجدل.

وربطت تقارير صحفية رونالدو بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، حيث قال مدرب الفريق رودي غارسيا، إنه سيكون سعيدًا بتدريب اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وفجّرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية مفاجأة، حيث نشرت تقريرًا قالت فيه، إن نادي تشيلسي الإنجليزي يواصل سعيه لكي يكون الوجهة المقبلة للنجم البالغ من العمر 37 عامًا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن رونالدو سيكون خيار تشيلسي لتدعيم خط الهجوم بعد تعرض المهاجم أرماندو بروخا للإصابة أمام أستون فيلا.

وتعرض المهاجم الألباني بروخا للإصابة خلال مباراة ودية لتشيلسي ضد أستون فيلا بكأس التحدي في مدينة أبوظبي.

وأكدت "ديلي ستار" أن إصابة بروخا جعلت تشيلسي في مأزق، خاصة وأنه لم يعد لديه مهاجم صريح سوى أوباميانغ.

وتم تكليف خورخي مينديز من جانب تشيلسي بإنهاء التفاوض مع اللاعب، حيث أكدت الصحيفة في تقريرها أن تشيلسي سيعطي "قبلة الحياة" لرونالدو.

وسجل رونالدو 24 هدفًا مع يونايتد الموسم الماضي، لكنه سيبلغ 38، في فبراير/شباط المقبل، لذا قد تكون الأندية الكبرى الآن مترددة في المقامرة عليه.

وألمح رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه لن يستمر في تمثيل البرتغال بعد كأس العالم 2022، ولكن يُتداول أن المهاجم ليست لديه خطط فورية للاعتزال دوليًا.

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