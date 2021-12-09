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الخميس، 09-12-2021 01:26 م

تصريح مؤثر لأسطورة الكرة السورية : الأردن يمثلنا وأنا أمثلهم

رسمياً..-فراس-الخطيب-يعلن-اعتزاله


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
شهدت حلقة الأربعاء من برنامج المجلس على قناة الكأس القطرية، حديثا مؤثرا من أسطورة الكرة السورية فراس الخطيب، والذي أكد على امتداد العلاقة التاريخية بين الشعبين الأردني والسوري .اضافة اعلان


وشهدت الحلقة غياب ممثل الأردن في البرنامج " خلال البطولة " فيصل إبراهيم، ليتحدث المذيع خالد جاسم عن غياب الممثل الأردني في الحلقة ، ليأتي الرد من الخطيب : أنا ممثل الأردن، الأردن يمثل بلاد الشام في البطولة ويحمل علمنا، نشجعهم أمام مصر " يا ويلهم إذا ما فازوا " .



كما عاد اللاعب ليهاتف نجمنا المصاب بهاء فيصل خلال البرنامج وخاطبه بمصطلح " الجار" متمنيا له السلامة ورافعا معنوياته في عبارات تدل على الأخلاق الرياضية والعربية الرائعة للاعب .

 




 

 


 

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