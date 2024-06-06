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الخميس، 06-06-2024 06:30 م

تصفيات كأس العالم وآسيا: الأردن (0-0) طاجيكستان - تحديث مستمر

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الوكيل الإخباري - انطلقت مساء اليوم الخميس، مباراة المنتخب الوطني، وضيفه منتخب طاجيكستان ضمن مباريات المجموعة السابعة من المرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.اضافة اعلان


ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، التي تضم أيضًا السعودية وباكستان، حيث تتصدره السعودية بـ13 نقطة من 5 مباريات.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على طاجيكستان لضمان التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات، وفي حال الخسارة والتعادل فيؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها النشامى مع السعودية، وطاجيكستان مع المنتخب الباكستاني.

 




 

 


 

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