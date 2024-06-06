تصفيات كأس العالم وآسيا: الأردن (0-0) طاجيكستان - تحديث مستمر

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طاجيكستان

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- انطلقت مساء اليوم الخميس، مباراة المنتخب الوطني، وضيفه منتخبضمن مباريات المجموعة السابعة من المرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، التي تضم أيضًا السعودية وباكستان، حيث تتصدره السعودية بـ13 نقطة من 5 مباريات.ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على طاجيكستان لضمان التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات، وفي حال الخسارة والتعادل فيؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها النشامى مع السعودية، وطاجيكستان مع المنتخب الباكستاني.