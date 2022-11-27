الأحد 27-11-2022
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الأحد، 27-11-2022 07:44 ص

"تعلم الدرس من الخسارة أمام السعودية".. ماذا قال ميسي بعد الفوز على المكسيك؟

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الوكيل الإخباري - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على صعوبة المواجهة أمام المكسيك مساء يوم السبت، في الجولة الثانية، مشيرا إلى أن الهزيمة أمام السعودية كلفتهم الكثير في كأس العالم لكرة القدم 2022.

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وقال ميسي في تصريحاته : المباراة كانت صعبة للغاية لكننا لعبنا بشكل جيد وقوي، خصوصا الشوط الأول، وفي الثاني تحلينا بالهدوء وبدأنا لعب الكرة. لم يكن هناك أي خيار آخر سوى الفوز حتى نعتمد على أنفسنا".


وأضاف ميسي: "المباراة الأولى كلفتنا الكثير بسبب عوامل التهيئة والمختلفة تماما عن المباراة أمام المكسيك، فقد كانتا مباراتين منفصلتين، كنا نعلم أنه كان علينا اليوم أن نفوز، وأن كأس عالم آخر بدأ بالنسبة لنا، وعرفنا كيف نفعل ذلك".


وتابع: "لا يمكننا الاستسلام الآن، لدينا جميع المباريات نهائيات لنلعبها، لا يمكننا ارتكاب الأخطاء، كنا نعلم أن رد فعل الناس سيكون على هذا النحو، أعتقد أننا امتثلنا، لقد كنا معا جنبا إلى جنب لفترة طويلة".


وأوضح: "حملنا الفوز على عاتقنا، ومن الصعب اللعب في هذه الظروف، لكن الجميع قدم ما عليه سواء شارك أساسيا أو بديلا"


وأختتم ميسي: "لا يمكننا الاستسلام، الآن لدينا مباريات قادمة سنعتبرها نهائيات، ويجب اللعب والفوز بها كلها، لا مكان للأخطاء".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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