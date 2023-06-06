توتنهام يعلن اسم مدربه الجديد

الوكيل الإخباري - أعلن نادي توتنهام هوتسبير، اليوم الثلاثاء، عن اسم المدير الفني الجديد للسبيرز.



وقال توتنهام، في بيان رسمي: "بعد انتهاء الموسم وجميع مسابقات الكأس المحلية، يسعدنا الإعلان عن تعيين أنجي بوستيكوجلو مدربا جديدا لفريقنا الأول".



وأضاف: "سيصبح أنجي أول مدرب أسترالي يدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسينضم إلينا في الأول من يوليو بعقد لمدة 4 سنوات".



وصرح دانييل ليفي، رئيس توتنهام: "يتمتع أنجي بعقلية إيجابية ونمط لعب سريع وهجومي. لديه سجل قوي في تطوير اللاعبين وفهم لأهمية الأكاديمية وكل ما هو مهم لنادينا. نحن متحمسون لانضمام أنجي إلى صفوفنا أثناء الاستعداد للموسم الجديد".



ونجح المدرب الأسترالي مع سيلتك في حصد لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي والحالي، بالإضافة إلى الفوز بكأس اسكتلندا هذا الموسم، وكأس الرابطة مرتين.

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