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الأحد، 30-10-2022 04:11 م

جولة أخيرة مشتعلة بدوري المحترفين

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الوكيل الإخباري -  اشتعل الصراع على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعد تعادل الوحدات والفيصلي 1-1 في قمة مباريات الأسبوع الـ 21 وقبل الأخير من البطولة.

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وتقدم الفيصلي أولا بهدف إحسان حداد قبل أن يعدل مهند خير الله النتيجة.
وتستعد أندية المحترفين لخوض الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من الدوري، والتي ستحدد هوية بطل الدوري، وهوية الفريق الذي سيرافق الجزيرة إلى دوري الدرجة الأولى.

 

وشهدت الجولة 21 أيضا فوز الحسين على ضيفه شباب العقبة 3-1، سجل للحسين، عبدالله العطار، مصعب اللحام، فارس غطاشة، فيما قلص كريستيان فارجاس النتيجة للضيوف.

وتشهد الجولة المقبلة والأخيرة صراعا ثلاثيا على لقب الدوري الأردني للمحترفين، حيث يدخل الفيصلي والوحدات والحسين اللقاء المقبل، وهم يمتلكون حظوظ التتويج باللقب.

وبالعودة إلى بقية نتائج الجولة، تغلب شباب الأردن على مستضيفه معان 2-1، تقدم الضيوف بثنائية خالد الدردور، قبل أن يحرز أحمد المنجد هدف تقليص الفارق.

وفاز السلط على ضيفه سحاب بثلاثية نظيفة، عن طريق عدي القرا "هدفين" ومحمد الداوود.

وحقق الصريح فوزا مهما على مستضيفه مغير السرحان 2-0، عن طريق طارق تيم، وخلدون الخزام، وبالنتيجة ذاتها تفوق الرمثا على الجزيرة، بهدفي يوسف أبو الجزر والهادي سالم.

وهبط الجزيرة رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل، فيما انحصرت بطاقة الهبوط الأخرى بين الصريح ومغير السرحان.


ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 48 نقطة، الوحدات والحسين 47، شباب الأردن 32، شباب العقبة 28، الرمثا 26، سحاب 24، السلط 23، معان 22، مغير السرحان 19، الصريح 17، والجزيرة 14.

 

ملاعب 

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