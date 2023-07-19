حالة وحيدة تعيد سواريز لمزاملة ميسي

الوكيل الإخباري - علق خورخي ماس مالك إنتر ميامي، على أنباء تفاوض ناديه مع الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم جريميو البرازيلي.



وارتبط اسم سواريز بالانتقال لصفوف إنتر ميامي، ومزاملة ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس من جديد.



وقال ماس في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "لا أعرف كيف يمكن أن يترك لويس سواريز جريميو".



وأضاف "لكن إذا فعل ذلك، فنحن نمتلك الحرية في التحدث إليه وإحضاره للفريق، ستكون هذه الاحتمالية موجودة".



وأشارت الصحيفة إلى أن الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي، سيكون بعد غد الجمعة، في المباراة الافتتاحية لكأس رابطة الأندية ضد كروز.



وأوضحت أنه من غير المعروف ما إذا كان ليونيل ميسي سيبدأ أساسيا في مباراة الجمعة، أم سيكون على مقاعد البدلاء.

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