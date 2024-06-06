خصم نقطتين من ليستر سيتي قبل مشاركته في البريميير ليغ

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديلي ميل أن ليستر سيتي قد لا يهنأ بعودته إلى "البريميير ليغ" وفي طريقة لتلقي صدمة قوية.



ذكرت الصحيفة أن "الثعالب" مهدد بخصم نقطتين من رصيده من قبل أن يبدأ الموسم الجديد وأن يخوض أول مباراة له عقب تأهله من "التشامبيون شيب".



وأوضحت: "بطل الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016 يواجه صعوبات على مستوى تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف، ما يضعه في موقف صعب للغاية".



وأشارت إلى أنه تمت إحالة ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة في مارس (آذار) الماضي، بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة في حساباتهم المالية المدققة من رابطة المحترفين الإنجليزية.



وأضافت: "تتعلق التهمة بموسم 2022-2023 عندما هبط النادي من الدوري الممتاز".

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنه بعد الحصول على المشورة القانونية، لم تعد لديها السلطة بموجب قواعدها كما تمت صياغتها حالياً لفرض أي خصم للنقاط أثناء وجود النادي في البطولة.

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وتابعت: "سيتم توجيه تهمة ثانية إلى النادي وهي انتهاك حدود الإنفاق خلال موسم 2023-2024 والذي حقق خلاله الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى، ما قد يرفع عدد النقاط التي يمكن خصمها إلى 6 نقاط".

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